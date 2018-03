Filhos do Capitão Wagner escapam por pouco de sequestro no colégio em que estudam

Uma mulher se passando pela mãe deles ligou para o colégio liberando os dois. Ela alegou que os esperaria no carro.

Os filhos do deputado estadual Capitão Wagner quase foram sequestrados nesta sexta-feira (16). Uma mulher se passando pela mãe deles ligou para o colégio liberando os dois. Ela alegou que os esperaria no carro.





A filha, suspeitando da ligação, conseguiu falar com a mãe pelo celular e descobriu que era uma armação.









As pessoas que pretendiam sequestrar o filho e a filha do Capitão Wagner estavam usando o mesmo carro que a mulher do deputado dirigia para pegar os dois na escola.





A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação de Wagner.





Agora, estão atrás de images para saber qual era a placa do carro.





(Via Cearanes7)