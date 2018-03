Filme de terror considerado o mais assustador do mundo é lançado 10 anos após proibição; Assista ao Trailer

Você é daquelas pessoas apaixonadas por filmes de terror? Este segmento cresce de forma assustadora, e os fãs desse gênero comemoram a cada novo filme lançado.

O que para muitos é motivo de medo, para os aficionados é somente mais um filme a ser assistido se deliciando com cada cena macabra e com cada novo suspense que antecede algo. Uma verdadeira paixão difícil de ser explicada para quem não gosta.





Essas pessoas ficarão felizes em saber que um filme que chegou a ser considerado como o filme de terror mais assustador do mundo, está de volta. Estamos falando do filme The Poughkeepsie Tapes, agora você pode estar se perguntando, porque está de volta?





Porque a maioria ainda não teve a oportunidade de assisti-lo, esse filme foi finalizado em 2008, porém, sua exibição acabou sendo proibida nos cinemas de várias cidades do mundo.





Depois de uma década de toda essa polêmica envolvendo sua proibição, o filme está de volta, agora em DVD/Blu-Ray para o delírio dos apaixonados por filmes de terror.





The Poughkeepsie Tapes é um filme estilo “falso documentário”, que conta a história que causou pânico e terror na cidade de Poughkeepie, nos Estados Unidos. Baseados em fatos reais, o filme foi produzido partir das 800 fitas que as autoridades locais encontraram em 2001, nelas o próprio assassino gravou seus crimes.





O diretor de projeto foi John Erick Dowdle de (Quarentena e Assim na Terra como no Inferno), o filme promete deixar os fãs de filmes de terror em estado de êxtase:





Assista ao trailer se tiver coragem:

