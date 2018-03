Gilmar Mendes nega habeas corpus de advogados cearenses que poderia favorecer Lula

O ministro afirmou que a pretensão era "genérica" e não poderia ser colocada em prática porque cada caso teria de ser analisado individualmente.





O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou nesta segunda-feira (19) habeas corpus coletivo, impetrado por advogados cearenses, para impedir a prisão de condenados em segunda instância.





A decisão poderia favorecer diretamente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).





Na decisão, o ministro afirmou que a pretensão era “genérica” e não poderia ser colocada em prática porque cada caso teria de ser analisado individualmente.