GRATIFICA-SE – PROCURA-SE UMA PASTA

Procura-se uma pasta em tecido com fleche, de cor verde, contendo documentos fiscais da Casa de Apoio Ana Rosa Gattorno (Rede de Solidariedade Positiva), que foi perdida no sábado dia 10 de março, no trajeto entre o Cemitério São Francisco (Vila União) e Cohab II. Em tempo, neste mesmo dia recebemos a ligação de uma pessoa que se identificou como “ARLINDO”, dizendo ter encontrado a referida “PASTA” e que na segunda-feira a entregaria na instituição, porém até o presente momento a mesma não foi encontrada.





OFERECEMOS GRATIFICAÇÃO DE R$ 200,00.





CONTATO: CASA DE APOIO 3611-4249 OU





CLÓVIS (88) 99905-5525.