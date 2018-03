Grave acidente entre carros de luxo deixa dois mortos em estrada do Piauí

Veículos colidiram em ponte entre as cidades de Altos e Campo Maior. Polícia Rodoviária Federal interditou BR 343 nos dois sentidos.

Um grave acidente entre dois veículos de luxo deixou duas pessoas mortas e uma gravemente ferida na rodovia BR 343 na manha deste domingo (18), no trecho que liga as cidades de Altos e Campo Maior. Os dois veículos pegaram fogo após a colisão. A Polícia Rodoviária Federal interditou o fluxo de veículos na BR nos dois sentidos.

De acordo com a PRF, uma das vítimas que faleceu conduzia um dos veículos e a outra era passageiro do segundo veículo. Eles foram identificado como Pedro Barbosa de Carvalho Filho, de 47 anos, e José Agenor Igreja Segundo. O condutor do segundo automóvel, identificado como apenas como João Neto, ficou gravemente ferido, foi resgatado e levado para um hospital particular em Teresina.





Informações repassadas por agentes no posto da PRF em Campo Maior, apontam que os dois veículos seguiam no sentido Altos – Campo Maior quando colidiram sobre a ponte do Riacho do Povo, cerca de 10 km após a saída de Altos. Os dois automóveis ficaram completamente destruídos e chegaram a se incendiar após a colisão.





Ainda segundo a PRF, os dois veículos eram de modelos considerados de luxo. Após a análise das equipes de perícia será possível determinar com certeza a velocidade com que os carros trafegavam no momento da colisão.





Equipes do Samu, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e do Instituto Médico Legal foram acionadas. A rodovia foi interditada para a retirada dos corpos das vítimas e dos pedaços dos dois automóveis. (G1 PI)