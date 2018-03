Guarany de Sobral apresenta elenco para a temporada 2018

Iniciando as preparações para a disputa da Série B do Campeonato Cearense, o Guarany de Sobral apresentou seu elenco de jogadores, comissão técnica e diretoria, durante evento ocorrido na noite desta segunda-feira (5), na Praça de Alimentação do North Shopping Sobral.





O evento contou com a presença de muitos torcedores do Cacique do Vale e imprensa. Até o momento, 26 atletas (10 da base e 16 do elenco principal) integram a equipe, que começa a treinar nesta terça-feira (6).





Uma novidade foi apresentada aos presentes. Com o objetivo de atrair a torcida de volta ao Estádio do Junco para apoiar o bugre sobralense, nos seus jogos em casa, a diretoria implantou o Combo Cacique Fiel, que possibilitará os torcedores de conseguirem ingressos com preços acessíveis para os jogos do Cacique do Vale no Juncão.





De acordo com a diretoria de marketing, um projeto para reativar o programa de sócio-torcedor da equipe será concluído durante a temporada e apresentado para todos.





Com estreia no estadual marcada para o dia 1° de abril, onde enfrentará o Itapipoca, os jogadores treinarão nesta terça-feira em dois turnos. Ambos treinamentos acontecerão no Estádio do Junco, às 08:00 da manhã e 15:30 no período da tarde.









Toda a diretoria agradece o apoio de seus torcedores e patrocinadores: Prefeitura Municipal de Sobral (SECJEL), Governo do Estado do Ceará, Delrio, Clinsf, Cachaça Caranguejo, Ramlive, Colégio José Romão, Max Clean Lavanderia, Boi & Cia, Unimed Sobral e Gráfica Rapidex.





Confira abaixo os atletas apresentados pelo bugre até o momento:









GOLEIROS: David e Diéditon;

ZAGUEIROS: Juliano, Ricardo, Alderlândio, Joelson e Lucas;

LATERAIS: Teles, Suzuki, Eduardo e Jocélio;

VOLANTES: Zé Augusto, China, Emerson Sobral e Raí;

MEIAS: Adilson, Ronaldinho, Alan, Bilú, Felipe, Denilson Massapê e Emerson Alcântara;

ATACANTES: Matheus Cearense, Marquinhos Caracará e Tí Pedro.









Comissão técnica:









TREINADOR: Filinto Holanda

AUX. TÉCNICO: Demair Lima

PREPARADOR FÍSICO: Célio

AUX. PREPARADOR FÍSICO: Valmir Filho

PREPARADOR DE GOLEIROS: Pepe

MASSAGISTA: Pereira

MASSOTERAPEUTA: José Nunes

MORDOMO: Darlan Albuquerque









Diretoria:









PRESIDENTE: Mauro Fuzaro

VICE-PRESIDENTE: Amarildo Aragão

DIRETOR DE FUTEBOL: Marcos Maciel

DIRETOR FINANCEIRO: Jean Romão

DIRETOR JURÍDICO: Dr. Thyago Donatto

DIRETOR INSTITUCIONAL: Tupy Junior

DIRETOR DE MARKETING: Moacyr Melo

DIRETOR DE PATRIMÔNIO: Josenildo Rodrigues

DIRETOR SOCIAL: Hélio Duarte

ASSESSOR DE IMPRENSA: Thales Menezes