HOMEM QUE MADRUGAVA PARA DEIXAR A ESPOSA NA PARADA DE ÔNIBUS PERDE A VIDA EM UM LATROCÍNIO

No município de Aquiraz, região metropolitana de Fortaleza, um homem foi morto no início da manhã desta quarta-feira (14). Natanael Matias da Silva, de 33 anos, havia ido deixar a esposa na parada de ônibus e teria sido vítima de latrocínio. O crime ocorreu no distrito de Jenipabeiro.





A vítima era querida pelos moradores. O caso está sob responsabilidade da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa.





O homem saía de casa todos os dias às 4 horas da manhã para deixar a esposa em uma parada de ônibus na CE-040. A vítima, que era mecânico e tinha uma oficina, não tinha envolvimento com droga, nem passagem pela polícia.





“Meu filho era um trabalhador. Nunca vi dizerem que tem envolvimento com nada. E tá aí a situação por causa da impunidade. A impunidade que leva a esse ponto. Se tivesse justiça nosso mundo não tava assim. Hoje o ladrão sai de casa e vai roubar o trabalhador. Sonho interrompido”, lamentou o pai da vítima, Francisco Matias.





Fonte: Tribuna do Ceará