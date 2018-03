HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO NO BAIRRO DOM JOSÉ, EM SOBRAL

Por volta das 20h desta quarta-feira (21), foi registrado mais um homicídio a bala no bairro Dom José.



A vítima foi identificada como Paulo Sérgio Gomes Rodrigues, 24 anos. Segundo a mãe de Paulo Sérgio, o mesmo era usuário de drogas.



O homicídio aconteceu durante o apagão.



Equipes da Polícia Civil e Militar estiveram no local do crime, realizando os primeiros levantamentos.



Uma equipe da Perícia forense está no local do homicídio.



Mais detalhes em breve.