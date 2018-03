I Cerimônia do Jaleco do Curso de Biomedicina UNINTA reuniu estudantes e familiares

Na última quinta (08), o Curso de Biomedicina do Centro Universitário Inta (UNINTA) promoveu a I Cerimônia do Jaleco. O momento reuniu os acadêmicos do 8º semestre, seus familiares e docentes da instituição, para a assinatura do Termo de Compromisso de Estágio e a entrega do jaleco, que simboliza o início de uma nova fase durante a graduação.





O coordenador do curso, Prof. Dr. Vicente de Paulo dos Santos Landim, ressaltou a importância da realização da cerimônia, como uma forma de dar início a uma nova etapa. "O evento é um marco, onde os acadêmicos vão entrar no campo de estágio e ter contato direto com as práticas biomédicas. Esse momento de assinatura do Termo de Compromisso de Estágio traz o jaleco como uma responsabilidade para a vida acadêmica e profissional", explica.





Wesley Siqueira, um dos estudantes a assinar o termo, levou sua mãe, tia e primo para fazer parte do momento. "É uma felicidade muito grande estar aqui com a minha turma. Estamos ansiosos para começar nossos estágios e isso nos motiva", comentou.





A estudante Brenda Alves representou a turma e realizou um discurso especial para os pais, familiares e amigos presentes, no qual agradeceu o apoio e dedicação imprescindível durante a graduação. Ao final do discurso, os acadêmicos entregaram rosas aos seus padrinhos.





Para compor a mesa durante a cerimônia, estiveram presentes o Coordenador do Curso de Biomedicina, Prof. Dr. Vicente Landim, a Pró-Reitora de Carreiras da Saúde, Profa. Me. Michele Alves, a Pró-Reitora Administrativa, Profa. Me. Ingrid Soraya Sá, a Diretora de Estágios, Profa. Me. Claudênia Aguiar, a Diretora de Extensão e Responsabilidade Social, Profa. Esp. Regina Aguiar, a representante do corpo docente, Profa. Dra. Rosalba Moreira das Neves, a representante da Pró-Reitoria de Graduação, Profa. Esp. Ildiana Azevedo, e o representante do corpo discente e Presidente do Centro Acadêmico do curso, Reinaldo Assis de Vasconcelos.