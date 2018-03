I Jornada Sobralense de IST/AIDS do UNINTA contou com a presença do  Dr. Jurandir Pontes Carvalho Filho

O curso de Enfermagem do Centro Universitário Inta (UNINTA), coordenado pelo Prof. Me.Francisco Meykel Amâncio Gomes, promoveu na noite da última quarta-feira (07), o evento que marcou a abertura da “I Jornada Sobralense de Infecções Sexualmente Transmissíveis - IST/AIDS” que tratou do tema “Vulnerabilidade ao HIV/AIDS: Componente Individual, Social e Pragmático”. A ocasião contou com a palestra do médico especialista, Dr. Jurandir Pontes Carvalho Filho e reuniu cerca de 250 estudantes.





O evento também contou com a apresentação cultural do Grupo Vocal da Universidade Federal do Ceará (UFC), com a entrega da Comenda Especial em reconhecimento aos relevantes serviços na luta contra o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV)/Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), e ao final com um coquetel, oferecido aos participantes.





Os agraciados com a comenda foram, a família da Profa. Dra. Antonia Eliana de Araújo Aragão (in memoriam), que foi coordenadora do curso de Enfermagem do UNINTA, a coordenadora da Associação Sobralense das Trabalhadoras do Sexo, Sra. Maria da Conceição Oliveira e o coordenador da Casa de Apoio Madre Anna Rosa Gattorno, Elias Nobre Almeida.





O coordenador do curso de Enfermagem, Prof. Me.Francisco Meykel, comentou (in memoriam) sobre a idealizadora do projeto. “Essa é uma jornada que foi pensada e idealizada pela nossa ex-coordenadora, Prof. Eliana, e agora eu, como atual coordenador, estou levando adiante o projeto como uma forma de estar pensando um pouco mais na atenção à essas pessoas portadoras de doenças sexualmente transmissíveis, pois a sociedade ainda sente muita dificuldade na convivência com esses indivíduos, por conta do preconceito que é criado. Assim, também é uma forma de homenagearmos a Prof. Eliana, que nos deixou tão precocemente”, colocou.





Segundo a estudante do 7° semestre, Mirlanda Maria Cavalcante, a jornada aborda temas que são importantes para a profissão. “A proposta do projeto é desenvolver pesquisas destinadas ao assunto de doenças sexualmente transmissíveis. Então, hoje, nós damos início a mais uma ação do grupo, o evento cientifico onde os participantes do projeto estão atuando efetivamente, com comissões. E a programação está sendo muito proveitosa, para nós, enquanto acadêmicos de enfermagem, pois além da palestra de hoje, estão sendo oferecidos vários minicursos que abordam temas pertinentes para nossa profissão”, declarou a acadêmica.





Estiveram presentes, compondo a mesa, o coordenador do curso de Enfermagem, Prof. Me. Francisco Meykel Amâncio Gomes, a assessora pedagógica da Pró-Reitoria de Ensino e Graduação, Profa. Me Silvia de Sousa Azevedo, a presidente da I Jornada Sobralense de IST/AIDS, Profa. Me. Francisca Alanny Rocha Aguiar, a Pró-Reitora de Extensão e Responsabilidade Social, Profa. Esp. Regina Maria Aguiar Alves, o coordenador do Centro de Orientação e Atendimento Sorológico de Sobral, Micael Soares da Silva e o presidente do Centro Acadêmico (C.A) de Enfermagem, Jean Carlos Fonseca de Sousa.