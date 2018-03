BARBÁRIE: Adolescente é assassinado com 13 facadas na zona rural de Santana do Acaraú

O adolescente Luiz Felipe de Oliveira, 15 anos, residente no bairro João Alfredo na cidade de Santana do Acaraú, foi assassinado com 13 facadas na tarde deste sábado (24) na estrada que liga Santana do Acaraú a comunidade de Canafístula. Segundo a PM o garoto foi dar carona a duas jovens que estavam sendo conduzidas por ele em uma motocicleta em determinado trecho da estrada ele foi abordado por um homem que já seguia a vítima e o atacou com 13 perfurações no tórax e abdômen.





O rapaz chegou a ser socorrido com vida, mas morreu no hospital municipal Dr. José Arcanjo Neto, onde se encontra a espera da policia forense A suspeita é de crime passional, segundo declaração de pessoas que conheciam o adolescente, o suspeito do crime tinha ciúmes do adolescente com a namorada.