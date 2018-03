Bandidos estão praticando assaltos diariamente na Margem Esquerda do Rio Acaraú.





Na tarde do último sábado (3), por volta das 15h, dois indivíduos armados com revólver praticaram um roubo a pessoa no estacionamento da Margem Esquerda. Os criminosos levaram o celular e outros pertences da vítima.





A Polícia foi acionada, mas os assaltantes não foram localizados.





Fonte: Sobral 24 horas