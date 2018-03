INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO TROMBONE E DENUNCIA A FALTA DE ÁGUA NO RESIDENCIAL MERUOCA, EM SOBRAL

Internauta denuncia que há uma semana está faltando água no residencial Meruoca.

Confira a reclamação na íntegra:

"Bom dia!









Gostaria de fazer uma reclamação contra o SAAE, sou moradora do Residencial Meruoca e a uma semana não sobe água pra caixa, aliás nem água nas torneiras da rua tem água pra poder pegar com balde. Todo mês chaga a conta pra ser paga...e diga-se de passagem que é paga em dias, aqui sempre teve esse problema mas ultimamente está pior, porém, estão construindo um depósito aqui perto, ouvi dizer que do pinheiro supermercado. Gostaria que me respondessem a seguinte pergunta, a água que é destinada às casas está sendo desviada pra construção do depósito???? Pq se for vou mandar a conta daqui de casa pro dono do depósito pagar. Desde já agradeço, Luciana Lustosa."