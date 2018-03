Leitor coloca a boca no "trombone" e denúncia uma cratera aberto no meio da via pública, no cruzamento das ruas: Pintor Lemos e Ildefonso de Holanda Cavalcante, Centro de Sobral.





Veja a denúncia na íntegra:

"Cratera aberta no meio da rua, no cruzamento da Rua Ildefonso Cavalcante com Rua Pintor Lemos, próximo ao Mercantil Rainha II....atenção prefeitura ou SAAE, queremos uma resposta urgente!!!...."