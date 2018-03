INTERNAUTA DENUNCIA A FALTA DE ÁGUA NO BAIRRO COHAB 2, EM SOBRAL

Internauta denuncia que há mais de uma semana está faltando água na Rua Engenheiro José Figueiredo, bairro Cohab 2.

Confira a denúncia na íntegra:

"Boa noite









Mais uma vez volto a utilizar esse meio de comunicação, para expor minha indagação, referente a falta de água que já tem mais de uma semana aqui na COHAB 2, para ser mais preciso na rua: Engenheiro José Figueiredo, o que me revolta não é a falta de água há mais de uma semana e sim por que em uma rua que não é 200m de distância, tem água todo dia, que explicação então o SAAE tem para esse problema, por que você chegar do trabalho e não ter uma gota de água é de lascar, então SAAE que explicação você me dar, não só para mim? Mas todos que moram nessa rua, próximo ao antigo tiro de guerra e próximo ao manduka lanche."