Confira a denúncia do internauta na íntegra:

"Boa tarde, venho por meio deste pedir para publicarem uma denúncia no blog.









Faz duas semanas que está faltando água no residencial caiçara, no morro da macaca. A gente liga pro SAAE e eles dizem que vão resolver,mas não resolvem nada,nos somos humanos, estamos pagando a conta de água sem ter água nas torneiras. O prefeito precisa tomar alguma medida com isso."