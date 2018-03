INTERNAUTAS DENUNCIAM COBRANÇA ABUSIVA NA FESTA DA CAVALGADA DE SÃO JOSÉ DO TORTO, EM SOBRAL

"Queria fazer uma reclamação sobre a festa da cavalgada de São José do torto





A festa todo ano é uma tradição e sempre foi de graça e nesse ano cresceram o olho. pessoa que arrendou as bancas de bebida colocou seguraças na portaria para barrar as pessoas que traziam Obs: nem todos os granfinos entravam com conservas de bebida sem nenhuma dificuldade e sendo que alguns não podia entrar nem com o gelo não existe uma coisa dessa as bandas pagadas pela prefeitura de sobral com dinheiro de nossos impostos.









Nunca aconteceu isso todos os anos era liberado a entrada de bebidas e nesse ano eles queriam que agente consumisse a marra dentro da festa não podia entrar nem com bebida no copo que eles mandavam derramar









Até os polícias que estavam fazendo a segurança falaram que estava errado por que a festa era pública.

Todo mundo ficou indignado com essa situação."