Jogador morre em campo depois de ser atingido por bolada no peito; vídeo

Bruno Boban levou uma bolada no peito e minutos depois, caiu no chão do gramado; jogador não resistiu e morreu dentro de campo.

O futebol da Croácia está de luto. Bruno Boban , de 25 anos de idade, morreu neste último sábado (24), após entrar em colapso no meio de uma partida do Marsónia contra o Pozaga Slavonija, pela 3ª divisão do Campeonato Croata . De acordo com a imprensa local, antes de desmaiar, o jogador tinha levado uma bolada no peito.





De acordo com informações do jornal Marca , após o chute recebido, ele ainda caminhou por alguns metros antes de cair no chão. Em seguida, uma ambulância entrou no gramado para socorrê-lo, no entanto, após 40 minutos de tentantiva, os paramédicos não conseguiram salvar a vida do jogador.





Confira o vídeo: