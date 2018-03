Jovem é assassinado em barraca de praia em Jericoacoara, com três tiros no pescoço

O local do crime, uma barraca de praia, é um dos mais movimentados de Jericoacoara, praia cearense mais famosa.

Um jovem foi assassinado a tiros na noite deste domingo (18), na praia de Jericoacoara, no município de Jijoca. De acordo com informações do Batalhão de Policiamento Turístico (Bptur), o jovem ainda não identificado foi atingido com três tiros no pescoço.





O local do crime, uma barraca de praia, é um dos mais movimentados de Jericoacoara, praia cearense mais famosa em outros estados e países. Segundo a Polícia, o rapaz assassinado era usuário de drogas, mas a motivação do assassinato ainda não é ligada a esse fato.





Na manhã desta segunda-feira (19), a Perícia Forense do município de Jijoca foi até o local do crime para saber mais detalhes do ocorrido e identificar a vítima.









Crescimento merece mais segurança





O Parque Nacional de Jericoacoara está entre os três mais visitados do país, de acordo com o Instituto de Inteligência Comercial. E a tendência é que aumente o número de turistas no parque, conforme o instituto: 11,5% neste ano em comparação com ano passado.