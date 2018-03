Jovem estudante de medicina de MT morre na Bolívia

Jhenneffer Carolina, de 22 anos, teve pneumonia e morreu na cidade Boliviana de Santa Cruz de La Sierra. O corpo dele será levado para o município de Barra do Garças.





O corpo de jovem Jhenneffer Carolina, de 22 anos, que morreu com pneumonia na cidade de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, deve ser levado para o município de Barra do Garças, a 516 km de Cuiabá, onde a família dela mora. Jhenneffer era estudante de medicina e se formaria no próximo ano.





A jovem estava entubada há mais de 15 dias em função da doença. Jhennefer morreu na terça-feira (13).





Na internet, Diego Oliveira, namorado da jovem publicou uma homenagem à namorada.





“Meu amor, tô me sentindo tao vazio sem você. Todos nossos planos, já não vamos poder realizá-los. Eu te amo tanto e sempre vou te amar”, diz trecho da publicação.





Antes da morte, familiares e amigos pediam oração para a melhora dela.





“Jhennefer Carolina foi acometida de uma pneumonia e está só com 1/ 4 dos pulmões funcionando. Ela está lá lutando. A família está muito aflita. Nosso Deus é poderoso e pode reverter esse quadro, realizando um milagre”, diz trecho de uma das publicações.





O corpo de Jhenneffer deve ser sepultado no cemitério Jardim Nova Barra, naquele município, nesta sexta-feira (16).





Fonte: G1