Um jovem sofreu um grave acidente na tarde de ontem (23) na Serra Verde, localidade de Recreio, Distrito de Rafael Arruda.





A vítima estava com um colega caçando, quando escorregou e caiu em buraco. O jovem sofreu várias lesões e fraturas, ficando impossibilitado de sair do buraco. Na manhã deste sábado, dia 24, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e por volta das 14h, o jovem foi retirado do buraco. Uma ambulância socorreu o jovem para o Hospital Santa Casa de Sobral, onde permanece recebendo atendimento médico.





Confira o vídeo do local do sinistro: