Juazeiro do Norte emplacará carroças para ajudar na organização do trânsito

A carroça é um meio de transporte ainda muito comum em diversas regiões do interior do Brasil, entre elas Juazeiro do Norte, a 491 km de Fortaleza. Para tentar organizar melhor o trânsito, a Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos da Cidade (Semasp) propõe que as carroças de tração animal sejam emplacadas e autuadas caso comentam infração.





O meio de transporte é fonte de renda para diversas pessoas, mas também causa incômodo, aumentando o congestionamento, já que a presença desse tipo de transporte é grande no centro da cidade.





Os donos de carroça deverão realizar um cadastro. Ele servirá para fiscalizar pontos de descarga e também de recolhimento de entulho em pequenas reformas. Ainda de acordo com a Semasp, a prefeitura vai instalar ecopontos para receber o material, além do lixo que for recolhido pelos carroceiros, direcionado a coleta seletiva e a reciclagem.





Luiz Ivan Bezerra, secretário da pasta, se reuniu com a categoria na última segunda-feira (12) para orientar e discutir as normas para a atividade na cidade. “Cadastrar e emplacar é uma forma de legalizar a profissão. Queremos o que é bom para os carroceiros e o que é bom para a cidade”, afirmou o secretário.





Durante a conversa, foram definidos os locais de descarga de materiais, os ecopontos, além das obrigações com as leis de proteção animal, ambiental e de trânsito. O emplacamento vai servir para fiscalizar e autuar os carroceiros que estiverem em desacordo com as normas. Os emplacamentos devem começar em 1º de maio. (Com informações do portal Tribuna do Ceará)