Laços de Família acolheu novos estagiários

O Projeto Laços de Família do Centro Universitário Inta (UNINTA) realizou, na manhã da última sexta-feira (23), um encontro direcionado para acadêmicos dos cursos de Direito, Psicologia e Serviço Social, entre eles, os novos estagiários do projeto. Na ocasião, a Defensora Pública, Emanuela Vasconcelos Leite, palestrou sobre Mediação.





De acordo com a Dra Emanuela Leite, “o encontro teve como objetivo sensibilizar os alunos presentes sobre as novas perspectivas de solucionar conflitos sociais. Existem outros caminhos, que passam pela humanização dos profissionais, pela geração de empatia, pela comunicação não violenta, pelo uso das técnicas que a mediação pode proporcionar. É como oferecer um novo olhar”, explica.





Estiveram presentes no evento interdisciplinar, a coordenadora do Laços de Família, Profa. Me. Cláudia Costa, que abordou os aspectos desenvolvidos nas atividades do projeto, além de agradecer a presença dos envolvidos.