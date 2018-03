Um jovem identificado apenas por John Lennon foi alvejado a bala na noite de ontem na rua do bueiro no bairro Santa Casa. A vítima foi socorrida para o Hospital Santa Casa mas infelizmente veio a óbito em um dos leitos daquela unidade hospitalar. Os elementos acertaram três tiros no mesmo. É mais um crime que vai ser investigado pela polícia civil.

Via O Sobralense