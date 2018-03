LAMENTÁVEL: Morre Miguel Dias, presidente do Grupo Cidade de Comunicação

O empresário faria 67 anos no próximo dia 13 de maio.

Faleceu na manhã desta terça-feira (20) o empresário Miguel Dias, presidente do Grupo Cidade de Comunicação. Ele passou mal ontem à noite em sua casa e foi levado ao Hospital Monte Klinikum. Miguel Dias teve um infarto fulminante e não resistiu.





Em nota, o Grupo Cidade de Comunicação confirmou o óbito do presidente. "Agradecemos as mensagens de pêsames, respeito e admiração. Contamos com a compreensão nesse momento de dor e tristeza: a família opta por uma despedida íntima e restrita apenas a familiares no velório. Pedimos a Deus e Nossa Senhora de Fátima que o acolham em paz", diz a nota divulgada à imprensa.





Devoto de Nossa Senhora de Fátima, o empresário faria 67 anos no próximo dia 13 de maio.





Em nota, o presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB), comentou o falecimento do empresário. "É com grande pesar que recebo a notícia do prematuro falecimento do amigo Miguel Dias de Souza. Um cearense de coragem que fez e faz história nos meios de comunicação do Estado. Na política, como meu suplente, também deu inestimável contribuição para fazer do nosso mandato um legítimo espaço de representação do Ceará e de seu povo. Exemplo de dedicação à família e ao trabalho, Miguel Dias permanece em nossos corações como um laço que nos aproxima a cada dia. Desejo aos familiares e amigos as mais sinceras condolências, na certeza de que agora ele descansa em paz na Glória de Deus".





O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), afirmou que a vida de Miguel Dias "marca um capítulo muito particular na história da comunicação e do jornalismo do Ceará, sendo uma referência para a nossa Região. Sua atuação sempre foi sinônimo de testemunho vivo de alguém dotado de espírito empreendedor, próprio do cearense, moldado na obstinação para alcançar objetivos traçados e o inalienável desejo de vencer. Fica uma lacuna na história da nossa comunicação mas, sobretudo, fica o exemplo de quem sempre defendeu os interesses do nosso Estado. Perdemos um grande amigo e, por isso, queremos nos solidarizar com seus familiares, com a certeza de que seus sucessores irão dar continuidade a uma vitoriosa trajetória empresarial".