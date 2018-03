LAMENTÁVEL! POLICIAL MILITAR DO RAIO MORRE VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO

A Polícia Militar do Ceará informa o falecimento do Soldado PM Wagner Silva do Vale, em decorrência de um acidente de trânsito na cidade de Maracanaú - CE, na manhã de hoje, 29.





O policial militar, que integrava o efetivo do Batalhão de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas - BPRAIO, sofreu uma parada cardíaca após o acidente de motocicleta, quando se deslocava para entrar de serviço na cidade de Maracanaú - CE.





O militar foi socorrido, e conduzido para a Unidade de Pronto Atendimento de Pajuçara - CE, mas não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito.





O Soldado PM Do Vale tinha 30 anos de idade, dos quais 4 foram dedicados à Corporação.





A Polícia Militar do Ceará lamenta, profundamente, a perda de seu policial e presta as devidas condolências aos amigos e familiares.





Com informações da Assessoria de Comunicação Social da Policia Militar do Ceará.