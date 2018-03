Durante encontro com o Senador Eunício Oliveira, a empresária e vereadora "Loura do Povo", solicitou do presidente do Senado Federal, recursos para o município de Varjota. Ladeada pelo deputado federal Moses Rodrigues, "Loura do Povo", solicitou de Eunício Oliveira apoio para o Instituto de Caridade, instalado em Varjota, que tem como finalidade atender pessoas doentes com câncer, idosos e crianças carentes.

Com informações do Blog do Tidi