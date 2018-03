Mais um ônibus universitários de Ipu foi vítima de assalto nesta sexta (16), em Sobral. Assista ao vídeo

Mais um vez os bandidos que imperam em Sobral assaltaram o ônibus de universitários de Ipu, sinistro ocorrido na noite desta sexta-feira (16-03-2018), próximo ao Centro de Ciências Humanas - CCH, em Sobral região noroeste do Estado.





O lamentável ocorrido foi narrado por um dos estudos, em um vídeo postado nas redes sociais, no momento em que ele outros universitários participavam de uma Assembléia no Auditório Milton Santos, localizado no CCH. Segundo o universitário, nome aqui preservado, os elementos adentraram no ônibus subtraindo os pertences de 07 (sete) universitários que se encontravam na parte da frente do veículo, e em seguida tomaram rumo ignorado.





Os "modus operandi" são os mesmos já praticados nas ocorrências policiais já registrados como notícia aqui no Portal de Notícias Aconteceu Ipu, felizmente não houve vítimas, somente danos materiais. O teor dos fatos e o alto índice de violência, só demonstram que a violência no Estado do Ceará está fora de controle, e lamentavelmente os órgãos de segurança estão inoperantes e inertes a tudo isso. Não temos delegacias especializadas para combater o crime, as nossas divisas dos Estados estão de portas abertas para o tráfego de armas e drogas, existe hoje, uma delegacia para atender vários municípios, isso porque, não temos delegados o suficiente no Estado do Ceará, o Governo não consegue gerar empregos o suficiente para ocupação dos nossos jovens, que infelizmente são alvos fáceis para os traficantes, está faltando investimentos na capacitação do Homem, e o resultado é tudo isso, são as facções criminosas comandando o crime organizado em todo o País. Estamos cadentes de um conjunto de políticas públicas voltadas no combate a criminalidade no Brasil.

Sobral,violência Veja mais sobre: noticias

Fonte: Aconteceu Ipu