A "onda" de assaltos na cidade de Sobral é crescente!





No início da tarde de ontem, dia 9, por volta das 13h, foi registrado mais um roubo a pessoa. O assalto aconteceu na Rua Alfa, bairro Expectativa. A vítima foi abordada por dois indivíduos armados com armas de fogo, que anunciaram o roubo e levaram a bolsa da vítima (homem) com vários pertences.





Os criminosos estavam em uma motoneta 50cc de cor vermelha.





Fonte: Sobral 24 horas