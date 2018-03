Março começa sangrento no Ceará com 16 pessoas assassinadas no primeiro dia do mês

Março começou violento no estado do Ceará. Ao menos, 16 pessoas foram mortas logo no primeiro dia do mês. Nas últimas 24 horas, as autoridades registraram cinco homicídios na Capital, quatro na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e mais sete crimes no interior, sendo cinco na Região Norte e dois na região Sul. Entre as vítimas estão três mulheres e um policial militar.





Em Fortaleza, cinco pessoas foram assassinadas nos seguintes bairros: Centro, Cristo Redentor, Ancuri, Jangurussu e Vicente Pinzón. Na Região Metropolitana foram mais quatro casos, sendo dois no Município de Caucaia (um deles em troca de tiros com a Polícia), Maranguape e Guaiúba.





No Interior Norte, cinco assassinatos ocorreram em: Santana do Acaraú (2 casos), Nova Russas, Tianguá e Bela Cruz. E no Interior Sul, crimes de morte em, Salitre e Crato.





Na Capital





Em Fortaleza, um assassinato ocorreu por volta de 16h24 em plena Avenida Leste-Oeste, no bairro Carlito Pamplona, quando o jovem Marcos Mikael Ribeiro Lima, 23 anos, foi assassinado por bandidos da facção Comando vermelho (CV) que são moradores da Avenida Doutor Theberge.





No bairro Ancuri, Antônio Carlos Silva do Nascimento, 35 anos, conhecido por “Billy”, foi assassinado com vários tiros de pistolas de calibre 9 milímetros. O crime ocorreu na Rua Honorato Silva.





O cabo PM Marcos Antônio de Sousa Ribeiro, destacado no Batalhão de Policiamento de Guarda de Estabelecimentos Penais (BPGEP), foi assassinado, a tiros, por volta de 22h45 na Rua Catolé, no Conjunto Palmeiras. Bandidos encapuzados mataram o PM quando ele se aproximava de casa.





Por volta de 22h50, uma mulher foi assassinada, a tiros, na zona Leste de Fortaleza. O crime ocorreu no bairro Vicente Pinzón e a vítima não foi identificada.





Região Metropolitana





Um bandido, ainda não identificado, morreu numa troca de tiros com policiais militares, na tarde de ontem, em Caucaia. O confronto ocorreu em Iparana, durante uma perseguição. Um comparsa do assaltante foi capturado e a Polícia recuperou uma motocicleta roubada, além de uma arma de fogo.





Por volta de 13 horas, uma mulher acabou sendo assassinada, a tiros, quando esperava um ônibus no bairro Novo Maranguape. A vítima, atingida com tiros na cabeça, não foi, ainda, identificada.





Já por volta de 14 horas, um homem tombou morto, a tiros, na entrada de um condomínio residencial no Distrito de Jurema, em Caucaia.





Crimes no Interior





Em Nova Russas, o estudante Matheus da Silva Rodrigues, 16 anos, foi morto, a tiros, na tarde desta quinta-feira, por volta de 16 horas, quando voltava da escola para casa. Dois homens em uma moto cercaram o rapaz no Centro da cidade e o mataram com tiros à queima-roupa.





No Crato, um homem foi assassinado a tiros na Praça Bicentenária. Era Kennedy Palti Galdino de Araújo, 37 anos. Segundo a Polícia, ele já respondia por crime de estelionato.





Em Tianguá, um ex-presidiário foi assassinado por volta de 11 horas em pleno Centro da cidade. A vítima foi identificada como Robson Caldas da Silva, 25 anos, que tinha em sua ficha criminal registros de roubo, receptação e porte ilegal de arma de fogo.





Na localidade Sítio Lagoa de Areia, na zona rural do Município de Salitre, o agricultor Raimundo Miguel Pereira foi morto, a tiros, por desconhecidos.





Dois jovens foram assassinados, na noite desta quinta-feira, na cidade de Santana do Acaraú. O primeiro crime ocorreu por volta de 21 horas, quando João Batista Roseno Filho, 18 anos, foi assassinado, atiros, no bairro Pedregal. Cerca de 30 minutos depois, outro garoto, conhecido apenas por “Bibiu”, foi baleado nas proximidades do estádio municipal e morreu ao dar entrada no hospital. (Blog do Fernando Ribeiro)