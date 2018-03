Morre, aos 56 anos, Miranda, ex-jurado do programa Ídolos

O ex-jurado do programa ídolos, do SBT, Carlos Eduardo Miranda, conhecido como Miranda, morreu por volta das 20h desta quinta-feira (22/3) após sentir uma forte dor de cabeça. Amigos e parentes confirmaram a morte do produtor musical.





Segundo informações preliminares, Miranda sentiu dor de cabeça e foi para o quarto. Em seguida, sentou-se na cama e faleceu. Ainda não se sabe a causa oficial da morte. O produtor deixa mulher e uma filha recém-nascida.