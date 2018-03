Morre aos 76 anos, o músico Messias Holanda

O cearense tinha problemas de saúde desde 2016, após sofrer um acidente doméstico.

Manoel Messias Holanda Silva (76), o compositor de sucessos que ficaram na história da música cearense como "Pra tirar Côco", "Maria" e "Vendedora de Race", faleceu nesta segunda-feira (26). O corpo do artista é velado no Theatro José de Alencar e o sepultamento será no Cemitério São João Batista.





O cearense tinha problemas de saúde desde 2016, após sofrer um acidente doméstico. Para ajudar no tratamento, artistas cearenses como Waldonys, Sirano, Adelson Viana, Estrela do Norte, Cacimba de Alúa e Os Moringas, promoveram um show no Theatro José de Alencar. A bilheteria foi doada a Messias.





Em 2015, o cantor concedeu uma entrevista ao Cidade 190 e falou sobre as dificuldades financeiras que passava. “Nunca tive vontade de desistir da profissão. Eu não desisto não. A música é um lazer. Você tá cantando, você tá brincando”, afirmou.





Sucesso nos anos 80 e 90, o artista acumula participações em diversas atrações como o “Programa Irapuan Lima” e o “Programa Jurandir Mitoso”, ambos exibidos na TV Cidade Fortaleza em épocas distintas.