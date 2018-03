MPF denuncia Cid por desmatamento irregular de 15 mil m² em APA da Serra da Meruoca

O ex-governador é sócio-proprietário da empresa Condomínio Terra Nova e Comunicação, que desmatou a área sem autorização para construir um condomínio de luxo.





Ministério Público Federal (MPF/CE) denunciou, nesta terça-feira (6), o ex-governador Cid Gomes (PDT) pela prática de desmatamento e construção irregular em Área de Preservação Ambiental (APA) da Serra da Meruoca, no Norte do Ceará. Além de Cid, também é réu na denúncia Antonio Disraeli Azevedo Ponte, sócio -administrador da empresa.





Cid é sócio-proprietário da empresa Condomínio Terra Nova e Comunicação, responsável por desmatar, sem qualquer autorização, 1,4 hectare de vegetação nativa para construção de um condomínio de luxo.





A obra irregular foi embargada no dia 6 de junho de 2017 por agentes de fiscalização do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e agentes ambientais do Ibama. Na ocasião, Cid Gomes ainda foi multado em mais de R$ 6 milhões pela construção irregular.





Segundo o MPF, Cid e sua empresa não possuem qualquer autorização para realizar a obra, que somente seria possível para fins de utilidade pública ou interesse social e, ainda nesses casos, seria imprescindível a autorização do órgão ambiental competente, o que não aconteceu.





Cid, o perseguido