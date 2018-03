NOTA DE ESCLARECIMENTO SAAE

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral (SAAE), através da Gerência de Água, em resposta às reclamações publicadas no blog, presta os seguintes esclarecimentos:





Em virtude da execução de trabalhos de manutenção técnica na Estação de Tratamento de Água (ETA) Sumaré, ocorreram problemas no bombeamento de água para o reservatório Piçarreira (bairro Domingos Olímpio). Como consequência, houve alteração na turbidez e cor da água distribuída para o bairro Vila União. O sistema foi normalizado na tarde dessa terça-feira (13/03).





O bombeamento para o bairro Cohab II está em fase de recuperação. A distribuição de água voltará gradativamente em todas as ruas do bairro, inclusive nas áreas mais elevadas como é o caso das Ruas Engenheiro José Figueiredo e Santos Izidório.





O SAAE realizou, na terça-feira (13/03), operações na rede de distribuição de água com o objetivo de regularizar o abastecimento para todas as unidades do Residencial Meruoca.





Obras de recuperação nas Estações de Tratamento de Água (ETAs) do Sumaré e Dom Expedito estão sendo executadas desde o dia 05 de fevereiro, com o intuito de ampliar a oferta de água tratada para a sede do município, conforme já comunicado anteriormente, com o prazo de conclusão de 90 dias. Estas ações podem, eventualmente, reduzir a oferta de água para a cidade. Outras ações para a modernização dos Sistemas de Abastecimento de Água na sede do município estão previstas para serem executadas, nos próximos meses e serão, oportunamente, comunicadas à imprensa e aos sobralenses.





O SAAE pede a compreensão dos moradores e destaca que trabalha para garantir água para todos os moradores de Sobral com regularidade, qualidade e segurança. Para qualquer reclamação ou solicitação, e orienta os moradores que entrem em contato pelos canais de atendimento: 0800.283.0195 - (88) 3677-9130 – www.saaesobral.com.br