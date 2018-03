NOTA DE PESAR

A família de Maria Eliane Fernandes Gomes, com enorme pesar, comunica o seu falecimento ocorrido na manhã desta segunda feira (12/03/18), na capital cearense.





Maria Eliane Fernandes Gomes era escrivã aposentada do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Quitéria, casada com o tabelião Waldemiro Gomes Filho e genitora de seis filhos, dentre eles o Exmo. Dr. Maurício Fernandes Gomes, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sobral.





Pelos relevantes serviços prestados ao Poder Judiciário, foi homenageada com a atribuição de seu nome ao Fórum de Santa Quitéria: “Fórum Escrivã Maria Eliane Fernandes Gomes.”





O velório ocorrerá nesta segunda-feira, 12 de março, a partir das 14 horas, na sala 1, na Funerária Ternura, localizada na Rua Padre Valdevino, 2255, Aldeota. No mesmo local, às 15h30, haverá a missa de corpo presente. O sepultamento será realizado às 17h, no Cemitério Jardim Metropolitano, situado no Sexto Anel Viário, s/n, Eusébio.