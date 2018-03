PGR pede abertura de investigação para apurar recebimento de R$ 20 milhões por Cid

Ex-governador do Ceará, segundo Wesley Batista, recebeu o valor em troca de favores fiscais no Ceará à JBS.

Procuradoria-Geral da República solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura de inquérito para investigar o ex-governador do Ceará Cid Gomes (PDT)com base na delação premiada dos irmãos Batista.





A ação se baseia nas declarações de Wesley Batista, sócio da JBS, de que o político do PDT, irmão do ex-ministro Ciro Gomes, pediu e recebeu R$20 milhões em propina em troca de benefícios tributários no Estado.





Entenda





Parte do dinheiro, segundo o delator, foi destinada à campanha do atual governador cearense, Camilo Santana (PT), apoiado por Cid Gomes.





Além de Cid Gomes, faz parte do pedido o atual secretário de Assuntos Internacionais do governo do Ceará, o deputado afastado Antônio Balhmann.





Com informações do Diário do Poder / Via Cearanews7