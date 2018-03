Philips lança lâmpadas que transmitem internet por meio de ondas de luz

Novidade foi lançada no Light+Building, maior feira de iluminação do mundo. Além disso, eles anunciaram a mudança do nome da companhia

Philips lançou a Li-fi no Light+Building, maior feira de iluminação do mundo. A tecnologia permite que uma lâmpada LED transmita internet por meio da luz. Segundo a companhia a tecnologia chega até 100 vezes mais rápido do que o Wi-fi e a velocidade inacreditável de 30 Mb/s.





A empresa será a primeira do mercado a comercializar a Li-fi que utiliza as ondas de luz para propagar o sinal da conexão, mas sem comprometer a iluminação. E para utilizar a tecnologia o consumidor deverá ter um dispositivo externo que capte a transferência de dados e a luz acesse o tempo todo independente da intensidade para funcionar.





A Philips disponibilizará dois modelos de lâmpadas: a PowerBalance gen2 e a Philips LuxSpace. Recomendadas para escritórios, escolas, hospitais, áreas que necessitem alta segurança, locais subterrâneos e subaquáticos, elas são equipadas com um modem que modula a luz de LED com intensidade e frequências muitas altas e imperceptíveis ao olho humano.





Ela foi desenvolvida justamente para locais que não podem sofrer interferências de radiofrequências – que atrapalham o uso do Wi-fi. Segundo a chefe de inovação da Philips, Olivia Qiu, “enquanto as frequências de rádio estão se tornando congestionadas, o espectro de luz visível é um recurso inexplorado com uma grande largura de banda adequada para a conexão simultânea estável de uma vasta gama de dispositivos da Internet das Coisas.”





Para o público entender como irá funcionar as suas novas lâmpadas e a tecnologia que vem com elas, a companhia liberou o vídeo abaixo:

Além desta novidade, a Philips anunciou que está modificando o seu nome para Signify e justifica a mudança a ligação das pessoas com a marca e a transmissão de significados e sensações. Ainda assim, a companhia continuará utilizando a marca Philips sob licenciamento com a RoyalPhilips.