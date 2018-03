Piloto potiguar começa bem a temporada 2018 da Copa Cearense de Motocross

Teve inicio a temporada 2018 da Copa Cearense de Motocross, a rodada de abertura rolou em Maranguape – Ceará e contou com a presença de dezenas de pilotos do Ceará e de outros estados da região Nordeste, entre eles o potiguar Isaías Araujo #3 atual Campeão da MX3 e Nac Open 2017 … objetivo 2018 é defender ambos os CANECOS.





Afiado tanto no preparo físico e técnico, Isaías competiu em quatro categorias e conquistando vitória e pódios.

A vitoria veio na categoria Nac Open … onde mandou e desmandou … na MX3 uma queda durante a corrida o tirou a chance de mais uma vitoria, finalizando em terceiro … após liderar praticamente 70% da bateria da Nac Pro, um erro o tirou o lugar mas alto do pódio, terminando em segundo … e na MX1 com uma tocada firme, constante e forte cruzou a quadriculada em terceiro.





"To feliz com os resultados … se não fosse alguns pequenos erros poderia ter vencido mas vezes … acho que faltou um pouco de concentração de minha parte … me senti muito bem fisicamente e tecnicamente … em resumo to confiante e que venham as outras etapas ” – relatou Isaías #3.





Para a temporada 2018 Isaías Araujo #3 tem apoio das seguintes marcas:





ELF Motos, Posto Amigo, Nordeste Rolamentos, RN Vans, Detonação SportWear, Casa Do Açaí, Trato Graphics, Retifica Barbosa, Sensei Suspensions, Force Cam, FM Motos …





Siga Isaías Araújo #3 nas redes sociais @isaiasaraujo





Fonte S2 Sports