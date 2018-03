POLÍCIA CIVIL DE PARAIPABA EM AÇÃO!

Na data de 06 de março de 2018, em diligência realizada pela Polícia Civil da cidade de Paraipaba, a equipe do Delegado de Polícia Civil Dr. Marcelo Veiga Vieira, prendeu a pessoa de FRANCISCO CLEITON FURTADO BRAGA, v. DIDI, atualmente, líder do tráfico de drogas local. Francisco Cleiton Furtado Braga responde também pelos crimes de tentativa de homicídio, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Segundo a autoridade policial, as investigações prosseguirão com o fim de identificar os demais integrantes da organização criminosa que atua em Paraipaba e nas cidades adjacentes.





A prisão de Francisco Cleiton Furtado Braga é uma das prisões pontuais que estão sendo realizadas no combate ao tráfico de drogas e ao índice de homicídios, o que vem resultando na diminuição da taxa de crimes contra a vida e no aumento da resolutividade de procedimentos policiais. Francisco Cleiton teve sua prisão decretada em decorrência de tráfico e está ligada a demais investigações que estão sendo realizadas pela Polícia Civil de Paraipaba.





Fonte: Sobral 24 horas