Polícia Civil prende acusado de estupro em Tianguá

Na manhã desta sexta-feira (30), a Polícia Civil prendeu em flagrante Francisco das Chagas Carvalho pela prática de crime de estupro de vulnerável. Segundo a Polícia, a mãe da vítima procurou a delegacia para denunciar que sua filha havia sido tocada nas partes íntimas pelo acusado. Após os relatos da mãe, os polícias civis Jaelson, Alan e Dario seguiram em diligência no intuito de encontrar o agressor e prendê-lo. Apesar de o fato ter ocorrido no bairro Flecheiras, Francisco foi encontrado, em sua residência no sítio Córrego, e encaminhado à delegacia para ser prestar declarações perante a autoridade policial. Após a confirmação do fato criminoso pela PEFOCE de Sobral, onde a vítima, de 5 anos, foi encaminhada junto com a conselheira tutelar de plantão e submetida às perícias necessárias, o acusado foi autuado pelo crime de estupro de vulnerável do *Art. 217-A* do código penal brasileiro e aguarda transferência para a cadeia pública da cidade.





Via Polícia Civil do Ceará em Ação