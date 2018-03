POLÍCIA CIVIL PRENDE MATADOR DO COMANDO VERMELHO EM ITAPAJÉ/CE

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio de diligências das equipes da Delegacia Municipal de Itapajé, capturou Maciel Brito de Sousa (23) vulgo “Neguinho da Vila”, após denúncias anônimas passadas à equipe policial. A prisão do homem foi realizada, na última quinta-feira (14), em Itapajé, na Área Integrada de Segurança 17 (AIS 17). Maciel é investigado em pelo menos sete homicídios ocorridos no município. Durante a captura do suspeito, uma espingarda artesanal foi apreendida.





Respondendo pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio, roubo, receptação e associação criminosa, Maciel estava com mandado de prisão em aberto desde o ano passado. Agora, com a prisão do homicida, os trabalhos investigativos permanecem para identificar a participação de Maciel em outras práticas criminosas na área. Durante o cumprimento do mandado, os policiais civis apreenderam uma espingarda artesanal na posse do suspeito. A arma foi recolhida, e um auto de prisão em flagrante foi instaurado contra o suspeito, por posse ilegal e receptação de arma de fogo.





Fonte: Polícia Civil do Ceará em Ação