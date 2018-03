POLÍCIA CIVIL PRENDE SUSPEITO DE ENVOLVIMENTO NA CHACINA DO BENFICA, EM FORTALEZA

Ele já responde pelos crimes de roubo e receptação. Dois revólveres calibre 38, uma pistola .40, munições e carregadores foram apreendidos

Um suspeito de envolvimento na chacina do bairro Benfica, em Fortaleza, ocorrida no fim da noite da última sexta-feira (9), foi preso neste domingo (11). A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que segue em busca de outros suspeitos. A série de ataques deixou 7 pessoas mortas e 4 feridas.





Investigações policiais levaram equipes da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD) e da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) à localização de um veículo Fiat Punto, que havia sido captado em imagens de câmeras localizadas próxima à sede da Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF), local de um dos ataques. O carro estava na garagem de um prédio no bairro Meireles.





Os policiais realizaram uma busca no apartamento ao qual a garagem é vinculada, onde encontraram dois revólveres calibre 38, uma pistola .40, munições e carregadores. O suspeito que estava no imóvel tentou fugir, mas foi contido pelos policiais.





De acordo com a SSPDS, ele já responde pelos crimes de roubo e receptação. O suspeito foi conduzido à DHPP, onde foi autuado por homicídio, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, resistência, receptação e nas Lei das Organizações Criminosas.





Dentro do automóvel, foram encontrados cartuchos de bala. O material recolhido foi encaminhado para a Perícia Forense do Ceará (Pefoce), onde será comparado com o que já havia sido coletado nos locais dos crimes.









Governador acompanha investigações





As investigações sobre o crime estão sendo acompanhadas, inclusive, pelo governador Camilo Santana, que esteve na DHPP, onde está preso o suspeito.





Na ocasião, o chefe do executivo estadual conversou com as equipes que estão investigando o caso. O secretário de segurança, André Costa, e o comandante da Polícia Militar, coronel Ronaldo Viana, também acompanharam Santana.





Após a visita à delegacia, o governador acompanhou André Costa em blitze que estão ocorrendo em bairros como Aerolândia, Lagamar, Dias Macedo, Castelão, Parangaba, Itaperi e Siqueira.

(Diário do Nordeste)