Polícia investiga se ataques no Benfica foram represália da GDE contra TUF

Facção acusa a "torcida organizada" de "dedurar" carro cheio de armas dos criminosos após o Clássico-Rei do último domingo.

A polícia cearense investiga se os três ataques ocorridos na noite de ontem (9) foram uma represália da facção Guardiões do Estado (GDE) à Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF), que teria “dedurado” um carro cheio de armas, que pertenciam aos criminosos, à polícia após o Clássico-Rei do último domingo (4).





Em represália à TUF, membros da GDE realizaram uma chacina no bairro Benfica, em Fortaleza, na noite da sexta-feira (9), deixando sete feridos e sete mortos. Foram três ataques, sendo o primeiro na rua Joaquim Magalhães, onde um homem que levava bebidas para a sede da “torcida” organizada foi assassinado a tiros e outro foi levado ao Hospital Instituto José Frota (IJF), mas não resistiu.





Em seguida, uma parte dos criminosos seguiu para a sede da TUF, onde mais uma pessoa foi assassinada. O último ataque foi realizado na Praça da Gentilândia, local com vários bares e restaures e que estava muito movimentado no momento. Outras três pessoas morreram no local. Dos dois feridos levados ao hospital Instituto José Frota, uma não resistiu, e a outra segue em atendimento.





