Polícia resgata crianças em situação de abandono e mãe acaba presa em flagrante; vídeo

Policiais militares e membros do Conselho Tutelar da cidade de Redenção (a 52Km de Fortaleza) resgataram, na manhã desta quinta-feira (15), três crianças pequenas, entre elas um bebê. Elas foram encontradas em situação de completo abandono material, trancadas dentro de uma residência na periferia da cidade. A casa estava repleta de lixo, em completo desalinho e os menores eram submetidos a maus-tratos, passavam fome e sede enquanto a mãe estava fora.





O fato aconteceu no bairro Boa-Fé. As crianças choravam muito dentro da casa fechada e isso chamou a atenção dos moradores. Denúncias foram endereçadas pela vizinhança à Polícia. Uma patrulha da PM sob o comando do subtenente Clarindo, se dirigiu ao local e abriu a casa, encontrando um quadro de completo abandono e desleixo.





As três crianças transitavam entre o lixo e roupas jogadas ao chão. A mãe foi localizada minutos depois em um ponto de ônibus, no Centro da cidade, e recebeu voz de prisão, sendo identificada como Daniele Alves de Lima, 25 anos.





O comandante da patrulha e os representantes do Conselho Tutelar do Município ficaram indignados com a situação que encontraram: as condições precárias e as crianças literalmente abandonadas em meio ao lixo.





A mãe dos meninos foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil enquanto as crianças foram retiradas do local e deverão ser entregues aos familiares. A decisão caberá à Justiça. Além de responder pelo crime de abandono de incapaz, Daniele pode perder definitivamente ou provisoriamente a guarda das crianças.





Colaborou: Zezinho Queiroz (De Redenção/CE)

Videos Veja mais sobre: noticias

(Fernando Ribeiro)