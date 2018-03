POLICIAIS CIVIS DA DRACO ACHAM NO RIO GRANDE DO NORTE A ARMA USADA PARA MATAR GEGÊ E PACA

A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) do Ceará encontrou no último dia 12, no Rio Grande do Norte, uma pistola 9 milímetros que teria sido usada nas execuções dos criminosos Rogério Jeremias de Simone, o Gegê do Mangue, e Fabiano Alves de Sousa, o Paca, em Aquiraz, município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no último dia 15 de fevereiro.





A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 16, pelo secretário da Segurança Pública, André Costa, em coletiva de imprensa, junto com os titulares da Draco, sobre as investigações da morte de Gegê do Mangue e O Paca, chefes do Primeiro Comando da Capital (PCC).





De acordo com o secretário, a Draco encontrou a pistola 9 milímetros, de origem norte americana, com um carregador, que tem capacidade para 15 munições, mas estava com apenas quatro intactas. No mesmo local da arma teriam sido encontrados objetos, relógios e uma identidade falsa dos criminosos.





Foram apreendidos ainda outros dois carregadores, também de calibre 9 milímetros, uma pistola glock de origem austríaca, e um carregador de 5.7 x 28mm, da Bélgica. Conforme André Costa, a munição é conhecida como "fura colete", que tem impacto maior de perfurar um uniforme balístico. No laudo pericial, a Perícia Forense do Estado (Pefoce) chegou à conclusão que todos os projéteis colhidos no local do crime ou no corpo das vítimas partiram de três pistolas compatíveis com o calibre 9 milímetros.





Informações deram conta que a arma teria caído dentro da água, o que tornou impossível realizar exames de DNA e de impressão digital. Vai haver ainda a microcomparação balística para confirmar se a arma foi mesmo utilizada na execução. "Só temos como afirmar, até o momento, o calibre, que é compatível", disse André Costa.





O prazo legal para o resultado do laudo é de 10 dias. As armas não possuíam registro. As três armas são importadas da Béçgica, Áustria e Estados Unidos. O mesmo tipo de munição teria sido utilizada no Ceará, na morte de um membro da Família do Norte (FDN), informou o secretário.





Fonte: O POVO