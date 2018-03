POLÍCIA CIVIL DO CEARÁ EM AÇÃO!

Policiais Civis de Senador Pompeu capturam grupo especializado em saidinha bancária.

Policiais civis lotados na Delegacia Regional de Senador Pompeu realizaram a prisão de um grupo suspeito de realizar uma "chegadinha" bancária, em Senador Pompeu, município da Área Integrada de Segurança 20 (AIS 20), na Quarta-Feira de Cinzas. Os seis integrantes do grupo criminoso, incluindo um vigilante de agência bancária, tiveram seus planos frustrados quando se preparavam para cometer crime semelhante, na tarde dessa quinta-feira (1º). Parte do grupo foi capturado durante abordagem policial, na localidade de Planalto Banabuiú, enquanto aguardavam dentro de um carro a chegada de outros suspeitos. As diligências continuaram até a prisão do vigilante, na madrugada desta sexta (2).





Os primeiros suspeitos foram abordados dentro de um Honda Civic, de cor preta e placas HXH-5695, na saída da cidade. Gelden Morais Mendes (26), com passagem por roubo; uma adolescente de 16 anos; e Wanderson Sarmento Ferreira (26), com passagem por uma tentativa bancária, crime contra a fé pública e roubo, foram presos. O quarto suspeito foi preso quando, ao tentar despistar a atenção dos agentes de segurança, lançou um revólver calibre 38 em um matagal. José Mateus Gomes da Cunha Silva (18), vulgo "Lorim", se aproximava do carro abordado quando foi preso. Na sequência, Antônio Igor Ferreira (19), vulgo "Neguinho", foi abordado na Praça da Igreja matriz do município, próximo à agência do Banco do Brasil. Ele acumula passagens por tentativa de furto qualificado e posse de droga. De acordo com as investigações, o grupo estava à espreita para cometer mesmo o crime.





Conforme apuração policial, tanto "Lorim" como "Neguinho" foram flagrados nas imagens de câmeras de monitoramento que mostram os dois usando uma motocicleta Yamaha Factor para cometer uma "saidinha" bancária, no dia 14 de fevereiro, Quarta-feira de Cinzas. Na ocasião, os suspeitos roubaram dinheiro, cheques e cartões bancários de uma vítima que faria pagamentos em uma agência bancária, em Senador Pompeu. A moto utilizada no crime foi apreendida por policiais militares. A chave dela foi encontrada dentro do Honda Civic.





Após as capturas dos quatro adultos e da adolescente, os policiais chegaram à identificação do sexto integrante do grupo: o vigilante Jackson Serafim Carvalho da Silva (28), que trabalhava em uma agência bancária. Ele foi preso em casa e confessou aos policiais ter participado do assalto do dia 14 de fevereiro e da tentativa de ontem. Pelo roubo na Quarta-Feira de Cinzas, Jackson e "Neguinho" foram indiciados.





Todos os capturados foram conduzidos para a Delegacia Regional de Senador Pompeu, onde os adultos foram autuados por tentativa de roubo, organização criminosa e corrupção de menor. Contra a menor, foi lavrado um ato infracional análogo aos crimes de tentativa de roubo e organização criminosa. A Polícia Civil mantém as investigações para descobrir outros delitos cometidos pelo grupo e trabalha na identificação de outros suspeitos.





Fonte: SSPDS