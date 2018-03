Policiais civis fora do paraíso

A Escola Superior do Ministério Público no Ceará bem que poderia rever a decisão de não ter incluído policiais civis no Curso de Introdução na Atividade de Inteligência e Informação. Entraram somente policiais militares num certame que ocorrerá na sede da PGJ, agora em abril. São 15 PMs de cinco turmas que receberão aulas sobre o enfrentamento estratégico contra o crime organizado, por sinal, reinando no Ceará por meio de facções criminosas.





Bom lembrar ao Ministério Público Estadual e à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado que a PM até pode investigar, mas a atribuição constitucional no Estado é da Polícia Civil. Isso consta no artigo 144 da Constituição Federal. Por falar nisso, os delegados ganham bem e o restante vem recebendo mimos financeiros que sevem mais como consolação do que como ganho real financeiro. (O Povo)