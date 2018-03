Policiais da Coin à paisana atrapalham operação da DHPP e equipes quase trocam tiros

Equipes da DHPP realizavam operação quando foram abordadas pelos policiais em viaturas descaracterizadas.

Quatro equipes da Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) realizaram, nesta quinta-feira (8), uma operação no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, quando quase chegaram a trocar tiros com duas equipes da Coordenadoria de Inteligência (Coin), que chegaram à paisana no local e em viaturas descaracterizadas.





A operação da DHPP já havia detido três suspeitos de tráfico e procurava outros, que teriam fugido. As buscas foram atrapalhadas pelos policiais da Coin, que exigiram que os agentes da DHPP se identificassem e dissessem quem era o alvo da operação. (Cearanews7)