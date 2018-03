Policiais do Choque "vingam" morte de policial e matam 12 bandidos na Rocinha; vídeo

Essa foi uma resposta sobre a morte do Filipe de Mesquita, que foi morto pelos traficantes da Rocinha durante uma operação. O vídeo mostra tudo o que aconteceu.

Os policiais do Batalhão de Choque (BPChq), realizaram uma operação da comunidade da Rocinha e confrontaram com traficantes.





Pelos menos oito elementos vieram a óbito. Essa operação aconteceu para reprimir o tráfico de drogas que está acontecendo na comunidade. Além disso, os policiais estariam atrás dos traficantes que poderiam ter envolvimento na morte do policial militar Felipe de Mesquita, que morreu após ter sido alvejado com um tiro de disparo de arma de fogo no abdômen.





Um morador também foi vítima. Segundo algumas informações, diversos policiais militares e do choque, organizaram uma mega operação para invadir a comunidade.





Nessa incursão, houve uma tremenda troca de tiros. Até o momento, cerca de oito indivíduos foram alvejados e mortos no local. A polícia também conseguiu apreender armas e algumas quantidades de drogas. Essa operação ainda deve ter continuidade ao longo da semana.





Algumas páginas policiais fizeram as suas homenagens para o policial e o morador morto vítima dos criminosos.



