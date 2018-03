POLICIAIS MILITARES DE SANTANA DO ACARAÚ PRENDE DUPLA ACUSADA DE ASSALTOS

Na tarde de ontem, dia 9, Policiais Militares de Santana do Acaraú, sob o comando do sargento Souza e soldados Jefferson e Alves, efetuaram a prisão de dois indivíduos acusados de vários assaltos no referido município.





Com os indivíduos, os policiais conseguiram recuperar duas motocicletas roubadas e parte dos objetos roubados.





Os acusados foram identificados Jurandir e Ronaldo. Ambos foram conduzidos para a Delegacia Regional de Sobral, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.





Fonte: Sobral 24 horas